Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu madde çıktı

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Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçtan 3,54 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri tarafından yapılan çalışmalarda durdurulan bir araç içerisinden uyuşturucu madde bulundurduğu şüphesiyle arama yapıldı. Yapılar aramalarda 3.54 gram eroin maddesi ele geçirilirken 3 şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldığı bildirildi.

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