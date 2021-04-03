Mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı İtfaiye ekipleri balkona yangın merdiveni uzatarak kediye ulaştı

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Afyokarahisar’ın Bolvadin ilçesinde bir binanın üçüncü katında bulunan balkonda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Kedinin kurtarılma anı ise cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi Emrullah mahallesi Emirdağ caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın üçüncü katındaki dairenin balkonunda mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri balkona yangın merdiveni uzatarak kediyi kurtardı. Kurtarma anı cep telefonu kameralarıyla görüntülenirken, kedi daha sonra sokağa bırakıldı.

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