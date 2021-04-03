Sandıklı’dan Suriye’deki yetimler için 2 tır yardım

Afyonkarahisar’ın Sandıklı Belediyesi ve Sandıklı Hayrat İnsani Yardım Vakfı “Bir iftarda bizden olsun” projesi kapsamında, Suriye’deki mazlum ve yetimler için toplanan 2 tır yadım Suriye’ye gönderildi.

Sandıklı Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törene Belediye Başkanı Mustafa Çöl, İlçe Müftüsü Mehmet Güler, Hayrat İnsani Yardım Vakfı Sandıklı İlçe Temsilcisi Süleyman Güntaş, gönüllüler ve vatandaşlar katıldı.

Sandıklı’nın yardım konusunda çok duyarlı olduğunu belirten Hayrat İnsani Yardım Vakfı Sandıklı Temsilcisi Süleyman Güntaş, 2015 yılında Bayır Bucak Türkmenlerine 12 tır, 2016 Yılında Halep’te “İnsanlık Ölmesin” projesi kapsamında 24 tır yardım gönderdiğini belirtti.

"Bir iftarda bizden olsun” projesi kapsamında proje ortağı Sandıklı Belediyesi'ne teşekkür eden Güntaş, “Bugün Suriye’de yaşanan savaş nedeni ile mağdur ve mazlum olan yetim çocukların acısına bir nebze de ortak olabilmek adına, Sandıklı Belediyemiz ile birlikte müştereken yürüttüğümüz “Bir iftarda bizden olsun” proje ile bir araya geldik. Mazluma yardım etmek ecdadımızdan bize kalan en büyük mirastır. Bu kapsamda yürüttüğümüz proje kapsamında 2 tır temel ihtiyaç yardımını kısa bir sürede toparladık ve Suriye’ye uğurluyoruz. Emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Böyle güzel bir projeye ortak olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ise, “Ramazan ayı münasebetiyle, Bayır Bucak’taki, Halep’deki, Cerablus’taki, İdlip’deki kardeşlerimize bir miktar yardımda biz yapmak istedik. Çok kısa bir süre de toparlanan 2 tırımızı bugün, hafta içerisinde de tamamlanacak olan 1 tır insani yardım ile toplam 3 tırımızı yardıma muhtaç yetim kardeşlerimize ulaştırmak istiyoruz. Hayrat Vakfına, emeği geçen çok kıymetli Sandıklı halkına minnet ve şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

İlçe Müftüsü Mehmet Güler tarafından yapılan dua sonrası hazırlanan 2 tır temel ihtiyaç malzemesi yetimlere ulaştırılmak üzere ilçeden uğurlandı.

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