Belediyenin yıkmadığı metruk binanın çatısı otomobilin üzerine uçtu Afyonkarahisar’da saatteki 40 kilometreyi bulan şiddetli rüzgâr çatıları yerinden söktü

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Afyonkarahisar’da zaman zaman hızı saatte 40 kilometreyi bulan rüzgâr çatıları yerinden söktü. Alınan karara rağmen yıkmadığı belirtilen metruk evin sac çatısı uçup yan tarafından evin güneş enerji sistemini yıkıp ardından park halindeki otomobilin üzerine düştü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay yaklaşık 20 TL’lik zararla atlatıldı.

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