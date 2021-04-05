Şuhut'ta şiddetli rüzgâr çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde şiddetli rüzgâr nedeniyle okul ve ev çatıları ile iş yeri tabelaları uçtu, ağaçlar devrildi.

Şuhut'ta dün gece 03.00 civarlarında başlayan şiddetli rüzgâr ilçede bulunan ev ve okulların çatılarını, ilçe merkezindeki bazı iş yerlerinin tabelalarını uçururken ağaçlar ise şiddetli rüzgâra dayanamayarak devrildi. Vatandaşlar evlerinde yaşananları korku dolu anlarla izledi. Gece yaşanan felaketin boyutları sabah güneşin aydınlatması ile ortaya çıktı. Olayda can kaybı ve yaralanan olmadı.

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