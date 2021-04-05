Afyonkarahisar’da STK’lardan, emekli amirallerin bildirisine ortak tepki STK’lar emekli amirallere "Hodri meydan” dedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyonkarahisar’da STK’lardan, emekli amirallerin bildirisine ortak tepki STK’lar emekli amirallere "Hodri meydan” dedi

İHA

Afyonkarahisar’da STK’lardan, emekli amirallerin bildirisine ortak tepki STK’lar emekli amirallere "Hodri meydan” dedi

Afyonkarahisar’da, 103 emekli amiralin gece yarısı bildirisine tepki gösteren sivil toplum kuruluşları, ‘Hodri meydan’ diyerek bildiride imzası bulunan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.
Afyonkarahisar Adliyesinde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri, bildiri yayımlayan 103 emekli amirale tepki gösterdi. Afyonkarahisar Sivil Toplum Kuruluşları adına konuşan Eğitim BirSen Şube Başkanı Mustafa Arslan, “Türkiye’nin egemen ve tam bağımsız ülke kararlılığından, devletin kurumlarının milletin emrinde, milletin iradesine, medeniyet ve inanç değerlerine hassasiyetle yol almasından rahatsız bir grup zevat, kendini ifşa etti” dedi.

“Milletin iradesini hiçe saydılar”
Emekli amirallerin muhtıra çağrışımlı bildiri yayımladığını ifade eden Arslan : “Emeklilik öncesi neye hizmet ettikleri herkesçe bilenen, kağıt üzerinde " deniz kuvvetleri emeklisi" gerçekte ise tavırları itibariyle "amiral eskisi" 103 vesayet mankurtu; Kanal İstanbul ve Montrö anlaşmasına dair cümleler üzerinden "fikir beyanı" sığınmasına da fırsat verecek fakat esasında darbe heveslerini ortaya koyan "muhtıra çağrışımlı" bir açıklama yaptı. Bu aziz millet, tarihin en organize ve alçak kalkışmalarına karşı yekvücut olup ayağa kalkmış, kendisine biçilmek istenen kefeni yırtıp atmış, kendisini tarih sahnesinin dışına atmak isteyen dahili ve harici düşmanlarına bir daha asla unutamayacakları hezimetler yaşatmıştır" dedi.

“Şiddetle kınıyoruz”
Bu kendini bilmez grubun milletin iradesini hiçe saydığını ifade eden Başkan Arslan, “15 Temmuz'da verilen dersi idrak etmekten uzak müptezeller, bir gece vakti toplanıp bu milletin iradesine karşı bildiri yayınlama cüretine ve hadsizliğine kalkışmışlar! Bu açıklama göstermektedir ki; emekli de olsa bazı darbe heveslilerinin siyasete müdahale etme, millet iradesine çelme takma, darbe çığırtkanlığı yapma ve gayrı milli odaklara selam çakma hastalığı devam etmektedir. Bir kısım kendini bilmez mütekait askerin sözde, ülkenin bekasını düşündükleri izlenimi vererek siyasete müdahale etme cüretleri; hukuki açıdan ihanetin, fiili açıdan açık bir zavallılığın, akılsızlığın ve ahlaksızlığın göstergesidir. Bir kısım muhalefet liderleri başta olmak üzere Darbeci zihniyete ait antidemokratik bildiri karşısında; amalı, fakatlı, lakinli cümlelerle bu alçak zihniyete örtülü destek verenleri aziz milletimiz birlikte görüyor, şiddetle kınıyoruz" dedi.

“Darbeler 15 Temmuz’da tarihe gömüldü”
Darbelerin 15 Temmuzda tarihe gömüldüğünü ifade eden Başkan Mustafa Arslan, “Türkiye'nin bekasının ve bağımsızlığının teminatı; millet ve onun emsalsiz iradesidir. Bunun yakın tarihteki en büyük 15 Temmuz'dur. 15 Temmuz gecesi darbecilere meydanları dar eden millet, Türkiye'nin geleneğinden vesayeti, geleceğinden muhtıra ve darbeyi bir daha asla tekrar etmeyecek biçimde kazımış, söküp atmıştır. Darbeye tevessül eden, milletin iradesini ve inanç değerlerini hedef gösteren, sivil siyasi iradenin hukukunu yok etmeye yeltenen herkese haddi bildirilmeli, darbe heveslileri yargı önünde hesap vermelidir” ifadelerini kullandı.

“Emeklilik hakları ellerinden alınsın”
Amirallerin emeklilik haklarının ellerinden alınması gerektiğinin altını çizen Başkan Arslan, "İlk adım olarak "emekli amiral" tanımına sığınma imkanları sona erdirilmeli; rütbesini, üniformasını siyasete müdahale aracı olarak kullananların bütün rütbeleri ellerinden alınmalı ve imtiyazlar sona erdirilmelidir. Vesayet muhipleri bilmelidir ki 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı milletin yazdığı destan bu ülke için sadece bir milat değil, şehitlerin kanıyla verilmiş bir ahittir. Şehitlerimize verdiğimiz sözün, millet iradesinin yanında, ahdimizin arkasında; darbelerin, vesayetin, emperyalizmin, ihanetin karşısındayız. Millet iradesine karşı hala bu gibi antidemokratik girişimlerden, darbe imalı bildirilerden, milletin kendilerine verdiği rütbeleri millete karşı kullanmaya kalkan bedhahlardan bir sonuç alabileceğini düşünenler varsa, onlara ve tüm uzantılarına karşı buradan ilan ediyoruz: Hodri meydan! Milletimizin emrinde ve hizmetinde olmayı en yüksek rütbe, en yüksek şeref ve şan kabul eden Sivil toplum kuruluşları olarak dün olduğu gibi bugün de vatan nöbetindeyiz. Dahili ve harici bütün bedhahlar, hainler ve onların her türlü uzantıları bilmeliler ki biz gerektiğinde bin gider bir döneriz ama zaferle döneriz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Çiçek: “Pandemi döneminde emniyet ekiplerimiz sahada sürekli görev aldı”
YEREL HABERLER Vali Çiçek: “Pandemi döneminde emniyet ekiplerimiz ...
Afyonkarahisar’da Avukatlar Günü Afyonkarahisar Barosu Başkanı Av. Turgay Şahin: “Avukatlar vatandaşın sesi, mağdurun nefesidir”
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da Avukatlar Günü Afyonkarahisar Barosu Başkanı Av. ...
Freni boşalan tır kontrolden çıkıp yol kenarındaki kamyona çarptı Kazada araç içinde sıkışan tır sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı
YEREL HABERLER Freni boşalan tır kontrolden çıkıp yol kenarındaki ...
Şuhut'ta şiddetli rüzgâr çatıları uçurdu, ağaçları devirdi
YEREL HABERLER Şuhut'ta şiddetli rüzgâr çatıları uçurdu, ağaçları ...
Belediyenin yıkmadığı metruk binanın çatısı otomobilin üzerine uçtu Afyonkarahisar’da saatteki 40 kilometreyi bulan şiddetli rüzgâr çatıları yerinden söktü
YEREL HABERLER Belediyenin yıkmadığı metruk binanın çatısı ...
4 öğretmenin korona testi pozitif çıkınca yüz yüze eğitime ara verildi
YEREL HABERLER 4 öğretmenin korona testi pozitif çıkınca yüz yüze ...
Başkan Akar: "Pandemi sonrası projelerimiz kaldığı yerden devam edecek"
YEREL HABERLER Başkan Akar: "Pandemi sonrası projelerimiz kaldığı ...
Şuhut'ta esnaflara korona denetimi
YEREL HABERLER Şuhut'ta esnaflara korona denetimi
İhsaniye’de ‘Çanakkale’ ruhunu yaşadılar Çanakkale Savaşı sergi ile anlatıldı
YEREL HABERLER İhsaniye’de ‘Çanakkale’ ruhunu yaşadılar Çanakkale ...
Sandıklı’dan Suriye’deki yetimler için 2 tır yardım
YEREL HABERLER Sandıklı’dan Suriye’deki yetimler için 2 tır yardım
Mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı İtfaiye ekipleri balkona yangın merdiveni uzatarak kediye ulaştı
YEREL HABERLER Mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı İtfaiye ...
Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu madde çıktı
YEREL HABERLER Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu madde ...
Çocuklar için yapıldı, köpekler kullanıyor Parkı onlarca köpek istila etti
YEREL HABERLER Çocuklar için yapıldı, köpekler kullanıyor Parkı ...
Domuz sürüleri ovaya indi, bölge halkı korkuyla yaşıyor
YEREL HABERLER Domuz sürüleri ovaya indi, bölge halkı korkuyla ...
Afyonkarahisar’da toplu nikah töreni Afyonkarahisar’da ‘Aile Yılı’ kapsamında toplu nikah kıyıldı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da toplu nikah ...
Frig Vadisi’nde bir tarih küllerinden doğuyor Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Frig Vadisi’ndeki çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Frig Vadisi’nde bir tarih küllerinden ...