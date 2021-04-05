Afyonkarahisar’da STK’lardan, emekli amirallerin bildirisine ortak tepki STK’lar emekli amirallere "Hodri meydan” dedi

Afyonkarahisar’da, 103 emekli amiralin gece yarısı bildirisine tepki gösteren sivil toplum kuruluşları, ‘Hodri meydan’ diyerek bildiride imzası bulunan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Afyonkarahisar Adliyesinde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri, bildiri yayımlayan 103 emekli amirale tepki gösterdi. Afyonkarahisar Sivil Toplum Kuruluşları adına konuşan Eğitim BirSen Şube Başkanı Mustafa Arslan, “Türkiye’nin egemen ve tam bağımsız ülke kararlılığından, devletin kurumlarının milletin emrinde, milletin iradesine, medeniyet ve inanç değerlerine hassasiyetle yol almasından rahatsız bir grup zevat, kendini ifşa etti” dedi.



“Milletin iradesini hiçe saydılar”

Emekli amirallerin muhtıra çağrışımlı bildiri yayımladığını ifade eden Arslan : “Emeklilik öncesi neye hizmet ettikleri herkesçe bilenen, kağıt üzerinde " deniz kuvvetleri emeklisi" gerçekte ise tavırları itibariyle "amiral eskisi" 103 vesayet mankurtu; Kanal İstanbul ve Montrö anlaşmasına dair cümleler üzerinden "fikir beyanı" sığınmasına da fırsat verecek fakat esasında darbe heveslerini ortaya koyan "muhtıra çağrışımlı" bir açıklama yaptı. Bu aziz millet, tarihin en organize ve alçak kalkışmalarına karşı yekvücut olup ayağa kalkmış, kendisine biçilmek istenen kefeni yırtıp atmış, kendisini tarih sahnesinin dışına atmak isteyen dahili ve harici düşmanlarına bir daha asla unutamayacakları hezimetler yaşatmıştır" dedi.



“Şiddetle kınıyoruz”

Bu kendini bilmez grubun milletin iradesini hiçe saydığını ifade eden Başkan Arslan, “15 Temmuz'da verilen dersi idrak etmekten uzak müptezeller, bir gece vakti toplanıp bu milletin iradesine karşı bildiri yayınlama cüretine ve hadsizliğine kalkışmışlar! Bu açıklama göstermektedir ki; emekli de olsa bazı darbe heveslilerinin siyasete müdahale etme, millet iradesine çelme takma, darbe çığırtkanlığı yapma ve gayrı milli odaklara selam çakma hastalığı devam etmektedir. Bir kısım kendini bilmez mütekait askerin sözde, ülkenin bekasını düşündükleri izlenimi vererek siyasete müdahale etme cüretleri; hukuki açıdan ihanetin, fiili açıdan açık bir zavallılığın, akılsızlığın ve ahlaksızlığın göstergesidir. Bir kısım muhalefet liderleri başta olmak üzere Darbeci zihniyete ait antidemokratik bildiri karşısında; amalı, fakatlı, lakinli cümlelerle bu alçak zihniyete örtülü destek verenleri aziz milletimiz birlikte görüyor, şiddetle kınıyoruz" dedi.



“Darbeler 15 Temmuz’da tarihe gömüldü”

Darbelerin 15 Temmuzda tarihe gömüldüğünü ifade eden Başkan Mustafa Arslan, “Türkiye'nin bekasının ve bağımsızlığının teminatı; millet ve onun emsalsiz iradesidir. Bunun yakın tarihteki en büyük 15 Temmuz'dur. 15 Temmuz gecesi darbecilere meydanları dar eden millet, Türkiye'nin geleneğinden vesayeti, geleceğinden muhtıra ve darbeyi bir daha asla tekrar etmeyecek biçimde kazımış, söküp atmıştır. Darbeye tevessül eden, milletin iradesini ve inanç değerlerini hedef gösteren, sivil siyasi iradenin hukukunu yok etmeye yeltenen herkese haddi bildirilmeli, darbe heveslileri yargı önünde hesap vermelidir” ifadelerini kullandı.



“Emeklilik hakları ellerinden alınsın”

Amirallerin emeklilik haklarının ellerinden alınması gerektiğinin altını çizen Başkan Arslan, "İlk adım olarak "emekli amiral" tanımına sığınma imkanları sona erdirilmeli; rütbesini, üniformasını siyasete müdahale aracı olarak kullananların bütün rütbeleri ellerinden alınmalı ve imtiyazlar sona erdirilmelidir. Vesayet muhipleri bilmelidir ki 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı milletin yazdığı destan bu ülke için sadece bir milat değil, şehitlerin kanıyla verilmiş bir ahittir. Şehitlerimize verdiğimiz sözün, millet iradesinin yanında, ahdimizin arkasında; darbelerin, vesayetin, emperyalizmin, ihanetin karşısındayız. Millet iradesine karşı hala bu gibi antidemokratik girişimlerden, darbe imalı bildirilerden, milletin kendilerine verdiği rütbeleri millete karşı kullanmaya kalkan bedhahlardan bir sonuç alabileceğini düşünenler varsa, onlara ve tüm uzantılarına karşı buradan ilan ediyoruz: Hodri meydan! Milletimizin emrinde ve hizmetinde olmayı en yüksek rütbe, en yüksek şeref ve şan kabul eden Sivil toplum kuruluşları olarak dün olduğu gibi bugün de vatan nöbetindeyiz. Dahili ve harici bütün bedhahlar, hainler ve onların her türlü uzantıları bilmeliler ki biz gerektiğinde bin gider bir döneriz ama zaferle döneriz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.