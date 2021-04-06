Afyonkarahisar’da bu yıl Ramazan pidesi serbest fiyattan satılacak

Ramazan ayına sayılı günler kala Afyonkarahisar’da Ramazan pidesinin serbest fiyattan satılmasına karar verildi.
Afyonkarahisar Kasaplar ve Sucukçular Odası tarafından Ramazan pidesinin fiyatına ilişkin yapılan açıklamada, bu yıl Ramazan pidesinin fiyatı serbest bırakıldı. Geleneksel 250 gram (gr) yumurtalı ve susamlı Ramazan pidesi serbest fiyattan satılırken, 250 gramlık sade düz pidenin 3 TL'den, kebaplık diye adlandırılan 180 gramlık pide hamurunun ise 2 TL 50 kuruştan satılacağı duyuruldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.