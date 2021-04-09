Boğazı acıyan ve nefes almakta zorluk çeken kadının boğazından bakın ne çıktı? Nefes almakta zorluk çeken yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını şokunu yaşadı Olmaz denilen oldu, uyuyan yaşlı kadının takma dişleri boğazına kaçtı

Afyonkarahisar’da yaşlı bir kadın, uyuduğu esnada nefes alma zorluğu çekmeye başlayınca yakınları tarafından götürüldüğü hastanede hayatını şokunu yaşadı. Yapılan kontrollerde kadının takma dişlerinin boğazına kaçtığı tespit edilirken, metal kancalı dişler yaklaşık 1 saat süren zorlu operasyonun ardından talihsiz kadının boğazından çıkarıldı.

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinde uyuyan S.H.A., (72) isimli yaşlı kadın boğazında acı ve nefes alma güçlüğü hissedince bir anda uyandı. Boğazında batma olduğunu fark eden kadın evdeki yakınlarından yardım isteyince yakınları S.H.A.’yı hemen hastaneye götürdü. Hastanede yapılan incelemede ve röntgen çekiminde yaşlı kadının metal kancalı dişlerinin boğazına kaçtığı belirlenince Kulak Buran Boğaz uzmanları tarafından S.H.A. hemen ameliyata alındı. Yaklaşık 1 saat süren zorlu ameliyatın ardından S.H.A.’nın boğazına kaçan takma dişleri çıkarıldı. Hastanede gözlem altında tutulmaya devam edelin yaşlı kadının durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, yaşanan olaya doktorlar bile şaşırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.