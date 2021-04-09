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6 yıldır aranan şahıs otomobil bagajında kaçmaya çalışırken yakalandı

İHA

6 yıldır aranan şahıs otomobil bagajında kaçmaya çalışırken yakalandı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde 2014 yılından itibaren 6 ayrı suçtan dolayı aranan şahıs bindiği otomobilin bagajında kaçmaya çalışırken jandarma tarafından yakalandı.
Olay, EmirdağBolvadin karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bolvadin ilçesi Kemerkaya köyünde İ.Y., isimli şahsın dolandırıcılık suçu başta olmak üzere çok sayıda suç kaydı olduğu ve 2014 yılından itibaren 6 ayrı suçtan aranan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Şahsın otomobil bagajında Bolvadin ilçesine geldiğini tespit eden ekipler şüpheliyi yakalamak için EmirdağBolvadin karayolu üzerinde kontrol noktası oluşturarak aracı durdurdu. Aracın durdurulduğunu fark eden İ.Y., bagajdan çıkarak bu defa yaya kaçmaya başladı. Kısa süreli yaşanan kovalamaca sonrası şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs ardından gözaltına alındı.

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