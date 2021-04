Türk Kızılay Sandıklı Şubesi açıldı

Afyonkarahisar Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Kızılay’ın mağdur ve mazlumların her zaman yanında olduğunu ifade etti.

Sandıklı ilçesinde Türk Kızılay’ı Şubesi açılışı Bedesten Çarşısı’nda yapıldı. Açılış da konuşan Türk Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkanı Mehmet Yakın, Afyonkarahisar’da Türk Kızılay şube sayısının sandıklıya açılan şube ile 7 olduğunu belirtti. İlçelerde işlevselliğini yitirerek kapanan Türk Kızılay Şubelerinin yeniden açıldığı için mutlu olduğunu ifade eden Yakın, “Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz bu yerleri boş bırakmasınlar ve hayırseverlerden bu derneği desteklemelerini ve ellerinden gelen yardımları sunmalarını istiyoruz” dedi.

Kızılay’ın gönüllük esasına göre çalıştığını belirten Kaymakamı Tortop ise “Mağdur ve mazlumların her zaman yanında olan Kızılay’ın ilçemizde benim çalıştığım dönemde temsilciliğinin olmamasının eksikliğini ve üzüntüsünü yaşıyorduk. Bugün bu açılışla inşallah bu eksikliğimizi gidermiş oluyoruz” dedi.

Açılış törenine Kaymakam Tortop’un yanı sıra Belediye Başkanı Mustafa Çöl, İlçe Müftüsü Mehmet Güler Kızılay gönüllüleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.