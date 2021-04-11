Tulumbacıların gözü kulağı olan 130 yıllık o kulenin öyküsü 130 yıllık tarihi yangın gözetleme kulesi bakımsızlıktan harabeye döndü

Afyonkarahisar’da 1890’lı yıllarda Osmanlı döneminde yapılan ve 1980’lere kadar kullanılan yangın gözetleme kulesi, aradan geçen yıllarda atıl hale geldi. Bir zamanlar yüzlerce can ile birlikte vatandaşın mallarının kurtarılmasına vesile olan kule, şimdiki görüntüsü ile adeta vefasızlığın örneği oldu.
Tarihi Karahisar Kalesi’nin karşısındaki Hıdırlık Tepesi'ne 1890’lı yıllarda yangın gözetleme kulesi olarak yapılan ahşap bina, o dönem Osmanlı’nın itfaiye teşkilatı olan tulumbacıların kentteki adeta gözü ve kulağı oldu. Kentin en yüksek tepelerden biri olan Hıdırlık’a yapılan kule yüzlerce canın kurtarılmasını ve vatandaşların mal güvenliğinin korunmasını sağladı. 1950'li yıllardan sonra ise bina yangın gözetleme ile birlikte Ramazan topu patlatılması ve siren çalma merkezi olarak kullanıldı. Yapıldıktan yaklaşık 100 yıl sonra yani 1980 yılından itibaren teknolojide yaşanan gelişmeler ile bina atıl duruma geçti. 1990'lı yıllarda sahip çıkılmayınca madde kullanıcılarının mekanı haline gelen bina yakılıp yıkılarak tahrip edilince adeta harabeye döndü. Bir zamanlar işlevi ve konumu itibarı ile kentin en önemli binalarından biri olan kule yıkılmaya yüz tuttu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.