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Afyonkarahisar'da çatı yangını korkuttu

İHA

Afyonkarahisar'da çatı yangını korkuttu

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine bağlı Başağaç köyünde bir evin bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Olay, Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine bağlı Başağaç köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail Erdoğan’a ait 3 katlı evin çatısında yangın çıktı. Sandıklı Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi. Ev sahibi İsmail Erdoğan da yangın söndürme tüpü ile alevlere müdahale ederek yangını söndürmeye çalıştı. Kısa sürede alevlerin sardığı çatı katı itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Çatı katı kullanılamaz hale gelirken, yangının bacadan kaynaklandığı belirlendi.

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