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Afyonkarahisar güne karla uyandı Nisan ayında yağan kar şaşkınlığa neden oldu

İHA

Afyonkarahisar güne karla uyandı Nisan ayında yağan kar şaşkınlığa neden oldu

Afyonkarahisar’da gece geç saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası kent beyaz örtü ile kaplanırken, sabah uyandıklarında nisan ayında olunmasına rağmen kar yağışını gören vatandaşlar ise şaşkına döndü.
Kentte gece geç saatlerde başlayan kar yağışı etkili oldu. Yağışın ardından araçların üstü ve doğa adeta beyaz bir örtü ile kaplandı. Yağışa rağmen yollarda kar tutmazken, ulaşımda ise herhangi bir olumsuz yaşanmadı. Nisan ayının ortalarında yağan kar ise vatandaşlarda şaşkınlığa neden oldu. Sabah erken saatlerde işlerine gitmek için araçlarının başına gelen vatandaşlar yola çıkmadan önce araçlarında kar temizliği yaptı. Yağışa en çok sevinin ise çocuklar oldu. Okul için sokağa çıkan çocuklar topladıkları karlarla oynayarak okullarına gitti.

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