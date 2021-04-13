Düğünlere gidemeyince ekmeğini pazarlarda oynayarak çıkartıyor Daha önce düğün kemancısı, pandemi sebebi ile şimdilerde pazarlarda oyun havaları oynuyor

Bu bölgelerde sağanak ve kar var

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde düğünlerde keman çalan mahalli sanatçı 72 yaşındaki Himmet Coşkun, pandemi nedeniyle düğünlere gidemeyince ekmeğini pazarlarda oyun havası oynayarak çıkarmaya başladı.

Korona virüs (Covid19) nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından düğünler yasaklanmış ve nikah merasimlerine ise sınırlama getirilmişti. Dinar ilçesinde 60 yıldır düğünlerde keman çalarak ve oyun oynayarak çıkartan Himmet Coşkun, düğünlere gidemeyince çareyi ilçe ve köy pazarlarında oynamada buldu. Hem pazar esnafını hem de pazara gelen vatandaşlara neşeli anlar yaşatan Coşkun, kendisine verilen bahşişlerle geçimini sağlamaya çalışıyor.

Pandemi döneminde zorluk çektiğini belirten mahalli sanatçı Coşkun, “Bana Göçerlili mahalli sanatçı Himmet derler. Keman ve mahalli sanatçıyım. Yöremizin kısmen bölgemizin oyunları oynarım. Pandemi nedeniyle pazar yerinde oynayarak ekmeğimi kazanıyorum. Ekmek parası için oynuyorum. Çalıp çırpmıyorum. Esnaf memnun, vatandaş memnun diye konuştu.

Pazarcı esnafı moral buluyor

Pazarda moral bulduklarını belirten esnaflar ise, “Bize moral oluyor. Kendisinden memnunuz. Pazarda müzik sesini duyan vatandaş müzik sesine geliyor. Müzisyen Himmet yöremizin hareketli oyunlarına kazıkları ile eşlik etmesi bize motivasyon sağlıyor” ifadelerine yer verdiler.

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