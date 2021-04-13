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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

FETÖ’nün sözde mahrem imamı 9 kişi yakalandı

İHA

FETÖ’nün sözde mahrem imamı 9 kişi yakalandı

Afyonkarahisar’da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) avukatlar yapılanmasında görev yürüten sözde mahrem imam 9 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şubesi tarafından FETÖ Terör Örgütünün avukatlar yapılanmasında görev yürüten sözde mahrem imamların kullanmış olduğu operasyonel hatlarla, 2011/2014 yılları arasında irtibat kurdukları yapılan HTS analizleri sonucunda tesbit edilen ve Afyonkarahisar ilinde ikamet eden; 5 avukat, 2 avukat eşi (öğretmen ve hemşire), 1 mahrem imam (ev hanımı) ile Denizli’de ikamet eden 1 mahrem imam (ev hanımı) olmak üzere toplam 9 şüphelinin ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yapılan operasyonda, Afyonkarahisar'da ikamet eden F.K., M.K., S.A., H.Ç., N.M., N.U., F.D. ve P.I. isimli toplam 8 şüpheli ve Denizli’de ikamet eden F.B isimli şüpheli ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

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