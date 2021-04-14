Vali Çiçek ilk orucu şehit ailesi ile açtı

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Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Ramazan ayının ilk iftarını 2011 yılında şehit düşen Jandarma Astsubay İsmail Çınar'ın ailesi ile birlikte yaptı.

Vali Çiçek, 2011 yılında Sivas'ın İmranlı ilçesinde trafik kazası ile ilgili işlem yaptığı sırada yoldan geçen lüks aracın çarpması sonucu şehit olan Çınar'ın ailesini ziyaret etti. Ramazan ayının ilk orucunu Vali Çiçek şehidin babası Mustafa, annesi Fatma Çınar ve aile üyeleri ile açtı.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Vali Çiçek, "Vatan için şehadete yürüyen aziz şehitlerimizin bizlere emaneti değerli aileleri ile geçirdiğimiz her vakit çok kıymetli" dedi.

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