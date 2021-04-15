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Afyonkarahisar’da bir garip bavul hırsızlığı girişimi Kavga esnasında sokakta kalan bavulu götürürken polise yakalandı, kendisini böyle savundu: “Adam caminin önüne bavulu koymuş bomba olmadığı ne malum?” Kavgaya tutuşan kadınlardan birinin sokakta kalan bavulu götürürken yakalandı

İHA

Afyonkarahisar’da bir garip bavul hırsızlığı girişimi Kavga esnasında sokakta kalan bavulu götürürken polise yakalandı, kendisini böyle savundu: “Adam caminin önüne bavulu koymuş bomba olmadığı ne malum?” Kavgaya tutuşan kadınlardan birinin sokakta kalan bavulu götürürken yakalandı

Afyonkarahisar’da, kavga eden iki kadından birisinin olay yerinde kalan bavulunu alıp götürürken polis tarafından yakalanan şahıs önce olayı görüntüleyen İHA ekibine sataştı, ardından “Adam caminin önüne bavulu koymuş bomba olmadığı ne malum, Allah Allah” diyerek kendisini savundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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