Afyonkarahisar’da bir garip bavul hırsızlığı girişimi Kavga esnasında sokakta kalan bavulu götürürken polise yakalandı, kendisini böyle savundu: “Adam caminin önüne bavulu koymuş bomba olmadığı ne malum?” Kavgaya tutuşan kadınlardan birinin sokakta kalan bavulu götürürken yakalandı

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Afyonkarahisar’da, kavga eden iki kadından birisinin olay yerinde kalan bavulunu alıp götürürken polis tarafından yakalanan şahıs önce olayı görüntüleyen İHA ekibine sataştı, ardından “Adam caminin önüne bavulu koymuş bomba olmadığı ne malum, Allah Allah” diyerek kendisini savundu.

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