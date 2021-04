2. Lig: Afyonspor: 3 - Hekimoğlu Trabzon: 3

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Afyonspor, evinde ağırladığı Hekimoğlu Trabzon ile 33 berabere kaldı.



Stat: Zafer

Hakemler: Mustafa Aydın xx, Arif Dilmeç xx, Serhat Sağır xx,

Afyonspor: Mehmet Doğan xx, Onur Ramazan Toprak xx, Doğan Ateş xx, Cihan Özkara xx, Yusuf Emre Kasal xx (Yakup Yiğit dk. 57 x), Alper Tursun xx, Erhan Şentürk xx, Mehmet Abdullah Çoban xx, Görkem Güven xx (Aykut Uluç dk. 5 x, Oktay Demircan dk. 74 x), Nazmi Candoğan xx, Okan Yıldız xx

Hekimoğlu Trabzon: Abdulaziz Demircan xx, Uğur Arslan Kuru xx, Samet Yalçın xx (Eray Ataseven dk. 84 ?), Mücahit Can Akçay xx, Musa Caner Aktaş xx (Salih Kavrazlı dk. 90 ?), Serkan Odabaşoğlu xx (Onur Akdeniz dk. 90

?), Halil İbrahim Tuna xx (Mehmet Sak dk. 84 ?), Ali Aytemur xx, Yasin Palaz xx, Bahadır Erol xx, Oğuz Kocabal

Goller: Cihan Özkara (dk. 42), Oktay Demircan (dk. 81), Okan Yıldız (dk. 87) (Afyonspor), Musa Caner Aktaş (dk. 17 ve 67), Mücahit Can Akçay (dk. 47) (Hekimoğlu Trabzon)

Sarı Kartlar: Cihaz Özkara, Doğan Ateş (AFJET Afyonspor), Mücahit Can Akçay, Mehmet Sak (Hekimoğlu Trabzon)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.