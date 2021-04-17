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Prens Pihilip’in babası bundan 100 yıl önce Afyon’daki türbeye çizmeleriyle girmiş Prens Pihilip’in babası Andrea’nın Afyon’da çekilmiş 100 yıl önceki fotoğrafı ortaya çıktı Sultan Divani hazretlerinin türbesini çizmeleriyle ziyaret etmiş Prens Pihilip’in babası emir vermiş Yunan askerleri yakıp yıkmış

İHA

Prens Pihilip’in babası bundan 100 yıl önce Afyon’daki türbeye çizmeleriyle girmiş Prens Pihilip’in babası Andrea’nın Afyon’da çekilmiş 100 yıl önceki fotoğrafı ortaya çıktı Sultan Divani hazretlerinin türbesini çizmeleriyle ziyaret etmiş Prens Pihilip’in babası emir vermiş Yunan askerleri yakıp yıkmış

Hayatını kaybeden ve bugün cenaze töreni düzenlenecek İngiltere Prensi Philip Mountbatten’in babası Andrea’nın işgal yıllarında Yunan komutanı olarak Afyonkarahisar’daki Sultan Divani hazretlerinin türbesine çizmeleriyle girdiği fotoğraf ortaya çıktı.
Afyonkarahisar Mevlevi Müzesi Müdürü ve Kocatepe ile Dumlupınar Alan Kılavuzu Hasan Özpınar, 100 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Prensi Philip Mountbatten’in babası Andrea’nın 1921 yılında Afyonkarahisar’da bulunan Sultan Divani hazretlerinin türbesini çizmeleriyle ziyaret ettiği fotoğrafı gösterdi. Hayatını kaybeden İngiltere Prensi Philip Mountbatten'ın babası Prens Andrea’nın 100 yıl önce Afyonkarahisar'daki Sultan Divani hazretlerinin türbesini ziyaret ettiğini söyledi. Andrea’nın işgal yıllarında Afyonkarahisar’a Yunan komutanı olarak geldiğini de sözlerine aklayan Özpınar, “Arşivimizi karıştırırken geçtiğimiz yıllarda yayınladığımız 'İşgal Günlerinde Afyonkarahisar' kitabında bir fotoğraf gözüme çarptı bu arada. Bundan tam yüz yıl önce 192122 yıllarında İngiltere Prensi Philip'in babası o dönemde bir Yunan Ordusu'nda komutan subay. O dönemde Afyonkarahisar'a gelmiş ve Afyonkarahisar'da da bugün önemli bir ziyaret mekanı olan Sultan Divani hazretlerinin türbesini ziyaret etmiş” dedi.

“Bu fotoğraf çok acı verici bir fotoğraf”
Bu fotoğrafın çok acı verici olduğunu belirten Özpınar, fotoğrafta, Sultan Divani'nin huzuruna çizmeleriyle gelen bir Prensin göründüğünü ifade etti. Özpınar, “Bu fotoğraf tabi pek çok şeye bedel aslında. Prens Philip'in babası o dönem ki Prens Andrea Yunan Orduları'nın başında Anadolu işgaline gelenlerden birisi. Anadolu'da pek çok zulüm yaptığını biliyoruz. Hatta bu zulümler pek çok kitaba geçmiş, Genelkurmay Başkanlığımızın yayınladığı Türk İstiklal Harbi adlı kitapta şöyle bir ifade var; Sakarya Savaşı'nın olduğu günlerde esir aldığımız bir Yunan askeri yaptıkları tüm zulümlerin yakıp yıkmaların vesaire her şeyin Prens Andrew'in yani bugün cenaze töreni yapılacak Philip'in babası Andrew tarafından emir verildiğini ifade ediyor. Bu fotoğrafta aslına bakılırsa yalın ve öz olarak Yunan zulmünün açık bir delili” diye konuştu.

“Fotoğrafın çekildiği bölüm bugün Mevlevihane de en çok ziyaret edilen kısım”
100 yıl önce fotoğrafın çekildiği bölgenin bugün günümüzde Mevlevihane içerisinde en çık ziyaret edilen kısım olduğuna dikkat çeken Özpınar şu ifadelere yer verdi:
"Afyonkarahisar Mevlevi Türbe Camii içerisinde yer alan Sultan Divani Hazretlerinin sandukası, türbesi başında Yunan Prensi Andrew görünüyor. Bugün cenaze töreni gerçekleştirilecek olan İngiltere Prensi Philip'in babası oluyor kendisi. Bundan tam yüz yıl önce işgalci Yunan Ordusu'nun bir subayı, komutanı olarak ilimize gelmiş, böyle bir fotoğraf vermiş. Aslına bakılırsa bu pozun bir benzeri de yine ayrı tarihlerde Bursa'da Orhan Gazi'nin türbesi başında yine bir Yunan komutanı Sofoklis Venizelos'un verdiği bir fotoğraf vardır. 'Kalk ey Orhan Gazi milletini kurtar' şeklinde ifadeleri var. Fotoğraf bugünde hemen hemen aynı durumunu koruyan Sultan Divani Hazretleri ve diğer Mevlevi Büyükleri'nin başucunda çekilmiş. Tabii fotoğrafın çekildiği noktada günümüzde Mevlevi Camisi'nin içinde Afyonkarahisar'ın en çok ziyaretçi çeken yerlerinden birisi. Aslına bakılırsa acı ve ibret verici fotoğraf. "

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