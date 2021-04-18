Afyonkarahisar polisi düzenlediği operasyonda 3 kiloya yakın esrar ele geçirdi Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar’da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki ayrı adreste yapılan aramalarda 3 kiloya yakın esrar ele geçirilirken, 4 kişi ise gözaltına alındı.
Afyonkarahisar İl Emniyet müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi ve Fakıpaşa Mahallesi'nde belirlediği iki adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 2 kilo 946 gram esrar, hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar döviz, 2 altın ve 2 bin 605 lira ele geçirildi.
Operasyonda Ü.B., Y.B. ile A.A. isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapma suçlaması ile gözaltına alınırken, E.O. hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.