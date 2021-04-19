Sokağa çıkma kısıtlamasında polis göz açtırmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sokağa çıkma kısıtlamasında polis göz açtırmadı

İHA

Sokağa çıkma kısıtlamasında polis göz açtırmadı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis kısıtlama tedbirlerinin harfiyen uygulanması için adeta göz açtırmadı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Şuhut ilçe merkezinde polis ekipleri bir çok noktada denetim yaptı. Bu kapsamda araç sürücüleri ve içinde bulunan yolcuların sokağa çıkma izin belgeleri kontrol edildi. Polis ayrıca marketlerde kalabalık yaşanmaması içinde sık sık devriye gezerek polis araçları ile anons yaparak vatandaşları uyardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

79 yaşındaki kadın iftar saatinde pencereden düşerek öldü Yaşlı kadın 6 metreden aşağı düşerek hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 79 yaşındaki kadın iftar saatinde pencereden düşerek ...
Ekmek almaya giderken sesini duyduğu köpeği düştüğü yerden kurtardı
YEREL HABERLER Ekmek almaya giderken sesini duyduğu köpeği düştüğü ...
Afyonkarahisar polisi düzenlediği operasyonda 3 kiloya yakın esrar ele geçirdi Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar polisi düzenlediği operasyonda 3 ...
Yaban hayatı fotokapanla görüntülendi Geyik, ceylan ve yaban domuzları girdikleri sulak alanlarda banyo yaparken görüntülendi
YEREL HABERLER Yaban hayatı fotokapanla görüntülendi Geyik, ceylan ...
Sandıklı’da iftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti ‘Soğuk baklava’
YEREL HABERLER Sandıklı’da iftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti ...
Prens Pihilip’in babası bundan 100 yıl önce Afyon’daki türbeye çizmeleriyle girmiş Prens Pihilip’in babası Andrea’nın Afyon’da çekilmiş 100 yıl önceki fotoğrafı ortaya çıktı Sultan Divani hazretlerinin türbesini çizmeleriyle ziyaret etmiş Prens Pihilip’in babası emir vermiş Yunan askerleri yakıp yıkmış
YEREL HABERLER Prens Pihilip’in babası bundan 100 yıl önce ...
Tır otomobille çarpıştı, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı
YEREL HABERLER Tır otomobille çarpıştı, şans eseri ölen ya da ...
Sosyal mesafesiz kuyruk gerekçe gösterilip halk ekmek büfesi kapatıldı Önlem alamayınca çareyi halk ekmek büfesini kapatmakta buldular Belediye ekmeğinin 1 TL’den satıldığı büfe kapatılarak adeta yoksul vatandaş cezalandırıldı
YEREL HABERLER Sosyal mesafesiz kuyruk gerekçe gösterilip halk ekmek ...
Şuhut’ta canlı hayvan ve semt pazarlarının kuruluş günleri değişti
YEREL HABERLER Şuhut’ta canlı hayvan ve semt pazarlarının kuruluş ...