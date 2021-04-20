İscehisar’da jeotermal ruhsat alanında jeofizik çalışmaları başladı

Afyonkarahisar İscehisar Belediyesi ile bir üniversite arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında jeotermal ruhsat alanında jeofizik çalışmaları başladı.
Belediye Başkanı Ahmet Şahin, Prof. Dr. Ahmet Yıldız ve öğretim görevlileri koordinesinde 24 Milyon metrekarelik yeni sıcak su sahasında jeofizik çalışmaları başladı. Konu ile ilgili Başkan Şahin yaptığı açıklamada, yeraltı kaynaklarını gün yüzüne çıkararak İscehisar’ı termal turizm merkezi haline getirilmesi için mücadele ettiklerini kaydederek, “Çalışmalar ilçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.