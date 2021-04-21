İscehisar'da 213 TOKİ konutunun inşaat ihalesi yapıldı Konutların 400 günde teslim edilmesi bekleniyor

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak olan 2+1 ve 3+1'da oluşan 213 konutun inşaat ihalesi yapıldı.

Tamamlanan ihalenin ardından açıklama yapan İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, “TOKİ tarafından ilçemize yapılacak olan 2. etap 213 adet konut, 3 adet dükkan ve 1 adet cami inşaatı ile altyapı ve çevre düzenleme işinin ihalesi yapıldı. 2. etap TOKİ konutları ilçemizin çehresini değiştirecek. Emeği geçenlerden Allah razı olsun, İscehisarımıza ve hak sahibi vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Çalışmalar sözleşme imzalanıp yer teslimi yapılmasından itibaren 400 takvim gününde tamamlanacaktır” dedi.

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