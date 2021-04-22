Şuhut İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinden Ramazan denetimi

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Ramazan ayı dolayısıyla lokanta ve fırınlara yönelik gıda ve Ramazan pidesi gramajı denetimi yapıldı.

Şuhut İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe merkezinde faaliyetlerini sürdüren iş yerlerine yönelik koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında gıda, Ramazan pidesi, ve ekmek gramajlarının denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde işyeri sahipleri ve personellerine koronavirüse karşı alınacak önlemler kapsamında maske, mesafe ve hijyen konusunda bilgiler aktarılarak kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.