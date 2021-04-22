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Afyonkarahisar’da 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

İHA

Afyonkarahisar’da 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt geneli ile birlikte Afyonkarahisar’da da uygulanacak ve 3 gün sürecek olan 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Kısıtlamanın başladığı ilk dakikalardan itibaren kent merkezinde polis ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı. Ekipler Vilayet Kavşağı başta olmak üzere 5 bölgede uygulama noktası oluştururken, birçok polis ekibi de işlek cadde ve sokaklar ile birlikte ana arterlerde devriye gezmeye başladı. Kısıtlama ile birlikte polis ekipleri yaya ve araçları ile yoldan geçenleri durdurarak izin belgesi kontrolü de yaptı. Cuma, Cumartesi ve Pazar günü sürecek olan 3 günlük kısıtlamada 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere de servis şeklinde de satış yapabilecek.

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