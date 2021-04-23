Tırla motosiklet çarpıştı, binlerce tuğla yola savruldu Tırla motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralanırken, yol savrulan tuğlalardan dolayı yarım saat kapandı

Afyonkarahisar’da tuğla yüklü tır ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralanırken, kazada tırın dorsesindeki binlerce tuğla ise yola savruldu.

Kaza, AfyonkarahisarKonya karayolu üzeri Gümüşkent Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gökhan T. idaresindeki 03DF 525 plakalı tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle kavşakta Harun K. yönetimindeki 03 ABA 845 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü de yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırdı.

Kazada kamyonun dorsesindeki binlerce tuğla ise yola savruldu. Olay yerine gelen polis trafik güvenliğini sağlayarak, tuğlaların savrulduğu yolu bir süreliğine trafiğe kapattı. Bölgeye gelen iş makineleri ile karayoluna savrulan tuğlalar temizlendikten sonra yol tekrar ulaşıma açıldı.

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