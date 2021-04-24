Kocatepe’de gün batımı manzarası görenleri mest etti

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Büyük Taarruz ’un başladığı Afyonkarahisar Kocatepe’de ki gün batımı manzarası görenleri adeta mest etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabından paylaşılan gün batımı manzarası fotoğrafları adeta kartpostallık bir görüntü oluşturdu. Fotoğraflar sosyal medya kullanıcılarından büyük beğeni toplarken, çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

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