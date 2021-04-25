Şuhut'ta sağlık alanında yapılan çalışmalar ve salgın süreci değerlendirildi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde sağlık alanında yapılan çalışmalar ile birlikte korona virüs (Covit19) salgınının değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Serhat Korkmaz, Şuhut Devlet Hastanesi Başhekimi Erkan Yıldız ve sağlık personellerini ziyaret etti. İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Opr. Dr. Ahmet Murat Koyuncu’nun da eşlik ettiği ziyarette, hastanenin çeşitli birimlerinde inceleme ve değerlendirmelerde bulunan Korkmaz, hastane yöneticileri ile de kısa bir toplantı yaparak yapılan çalışmalar, salgın ve aşılama süreci, hastanenin ihtiyaçları ve sorunların giderilmesi gibi konularda bilgi alışverişlerinde bulundu. Yıldız ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Korkmaz ve Koyuncu ise Yıldız ve sağlık personellerine kolaylıklar diledi.

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