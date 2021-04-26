Aniden bastırdı, vatandaşlar arabalarına koştu Afyonkarahisar’da fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Bir saat takip edip, böyle gasbetti

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Afyonkarahisar’da gece yarısı aniden bastıran dolu yağışı sonrası her yer beyaza büründü. Fındık büyüklüğünde yağan dolu yağışı esnasında vatandaşlar battaniyelerle araçlarını korumaya çalıştı.



Afyonkarahisar kent merkezinde gök gürültüsü sonrası aniden bastıran fındık büyüklüğündeki dolu yağışı her yeri beyaza bürüdü. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı esnasında vatandaşlar battaniyelerle araçlarını doludan korumaya çalıştı. Dolu yerini sağanak yağmura bırakırken, caddeler ve sokaklar doluyla kaplandı.

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