Koronavirüse Özel İdare Genel Sekreteri yoğun bakıma alındı

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Genel Sekteri Murat Toy, yakalandığı koronavirüs (Covid19) nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Genel Sekreter Murat Toy, önceki gün bir takım rahatsızlığı nedeniyle sürüntü testi yaptırdı. Korona virüs testi pozitif çıkan Toy’un durumu ağırlaşınca Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Covid19 yoğun bakım servisine alındı. Yoğun bakımda tedavisi süren Toy’un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.