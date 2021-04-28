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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyonkarahisar’da korona virüs vaka sayısı yaklaşık 3 bin oldu

İHA

Afyonkarahisar’da korona virüs vaka sayısı yaklaşık 3 bin oldu

Afyonkarahisar’da korona virüs (Covid19) pozitif vaka sayısı, geçtiğimiz haftalara göre adeta rekor kırarak yüz binde 417.1 seviyelerine çıktı. Açıklanan verilerek göre ise kentteki korona virüs vaka sayısı yaklaşık 3 bin olarak gerçekleşti.
Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı Türkiye geneli haftalık vaka sayısı tablosuna göre kentte vaka sayısı bu hafta yüz binde 417.1 yükseldi. Afyonkarahisar’da önceki hafta yüz binde 359 olan vaka sayısı 1723 Nisan tarihleri arasında 417.1’ çıktı. Açıklanan verilerek göre kentte korona virüs vaka sayısı ise yaklaşık 3 bin oldu. Bu kişilerden durumlarının ciddi olanlarının ise hastanelerde tedavi gördükleri büyük çoğunluğunun ise evlerinde karantina altında oldukları öğrenildi.

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