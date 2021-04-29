Afyonkarahisar’da beklenen araç ve yolcu yoğunluğu yaşanmadı Ege’nin kavşak noktası Afyonkarahisar’da araç yoğunluğu normal günlerin sayısında kaldı

Afyonkarahisar’da tam kapanmaya saatler kala otogar ve şehirler arası bağlantı yollarında beklenen yoğunluk yaşanmadı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanacak olan tam kapanma kararı Afyonkarahisar’da da saat 19.00 itibari ile başlayacak. İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde yaşanan araç yoğunluğu dikkate alınarak Ege’nin kavşak noktası konumundaki Afyonkarahisar’da araç geçiş sayılarında normalin dışında bir artış gözlemlenmedi. Kentte ayrıca otogarda da yoğunluk yaşanmadı. Otogara gelen otobüslerin genelde kente yolcu taşıdığı, kentten şehir dışına gidenlerin sayısının ise az olduğu öğrenildi.

Afyonkarahisar Şehirlerarası Otogarı Müdür Yardımcısı Muhittin Könül, yaklaşık iki gündür bir yoğunluğun olduğunu ancak bunun beklenen düzeyde bir yoğunluk olmadığını ifade etti. Könül, “Yolcularımız biletleri ile birlikte yol izin belgesiz gidebilecekler, bu gece saatine kadar. Bilet bulmada herhangi bir sıkıntı yok. Otobüs sefer sayılarında azalma da olacaktır. Önceki dönemlere baktığımız zaman ise aşırı bir yoğunluk yok” diye konuştu.

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