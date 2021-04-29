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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyonkarahisar’da 17 günlük kısıtlama başladı

İHA

Afyonkarahisar’da 17 günlük kısıtlama başladı

Afyonkarahisar’da korona virüs tedbirleri kapsamında 17 gün sürecek olan tam kapanma kararı uygulanmaya başlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yürürlüğe giren 17 günlük kapanma saat 19.00 itibari ile başladı. Tam kapanma kararıyla birlikte bazı meslek gurupları hariç tüm vatandaşlar 17 gün boyunca sokağa çıkamayacak. Sadece zorunlu ihtiyaçların giderileceği tam kapanma kararı kapsamında Afyonkarahisar kent merkezinde polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı. Kısıtlama kapsamında polis tarafından kentin önemli kavşak ve ana arterlerinde uygulama noktaları oluşturulurken, bazı bölgelerde ise ekipler kısıtlamanın uygulanması için devriye gezmeye başladı. Kısıtlama öncesi vatandaşların büyük çoğunluğunun evlerine çekildikleri gözlendi. Kısıtlama saatinde dışarda olanların ise polis izin belgelerinin kontrolünü yaptı. Ekiplerin güvenlik önlemleri kapsamında durdurdukları araç sürücüleri ve yayaları maske konusunda uyarmaları ise dikkatlerden kaçmadı.

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