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Bakan Kasapoğlu: “Gençlik ve spor yatırımlarındaki seviyeyi farklı noktalara taşıyacağız”

İHA

Bakan Kasapoğlu: “Gençlik ve spor yatırımlarındaki seviyeyi farklı noktalara taşıyacağız”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Afyonkarahisar’da gençlik ve spor yatırımlarındaki seviyeyi daha üst noktalara taşıyacaklarını ifade etti.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Afyonkarahisar’a gelen Bakan Kasapoğlu, temasları kapsamında ilk olarak Vali Gökmen Çiçek’i ziyaret ederek, kentteki spor yatırımları konusunda istişarelerde bulundu. Bakan Kasapoğlu’na milletvekilleri ve daire müdürleri de ziyaretinde eşlik etti. Bakan Kasapoğlu, kısa süren değerlendirme toplantısının ardından valilik ziyareti çıkışında bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Açıklamasında Afyonkarahisar için gerçekleştirilecek yatırımlara değinen Bakan Kasapoğlu, “Afyonkarahisar spor turizmi açısından ülkemizin önemli destinasyonlarından birisi. Bunu nasıl farklı bir boyuta taşımayacağımızı, pek çok branşta futbolu ile su sporlarıyla ve diğer branşlarıyla, bilindiği üzere de 60’a yakın branş var bakanlık olarak desteklediğimiz ve çalıştığımız. Afyonkarahisar da bunlar için çok uygun bir kentimiz. Hem spor turizmi hem de sporcu ile potansiyeli ile birbirinden değerli gençlerinin daha donanımlı şekilde yarınlara hazırlanması noktasında gençlik merkezlerinde, yurtlarda ve Türkiye’nin dört bir yanından gelecek gençleri ağırlayacak gençlik kamplarımızda inşallah Afyonkarahisar’ın gençlik ve spor yatırımlarındaki seviyesini çok daha farklı noktalara taşıyacağız” dedi.

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