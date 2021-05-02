Gurbetçi hayırseverler bakkalın veresiye defterini satın aldı

Yurt dışında yaşayan gurbetçiler, Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde bir bakkalın veresiye defterini satın alarak, vatandaşların yaklaşık 6 bin liralık borcunu sildirdi.

Osmanlı'dan gelen 'zimen defteri' geleneği yaşatılmaya devam ediyor. Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi Kevser Mahallesi'nde 6 yıl önce eşi vefat eden ve 5 yıldır bakkal işleten Belkıs Baştepe, 5 yıldır Baştepe köyünden yurt dışında kalan gurbetçiler adına Ramazan aylarında çevre sakinlerinin borçlarının silindiğini belirtti. Hayırsever gurbetçilerin isimlerinin açıklanmasını istemediklerini ifade eden Baştepe, “Kendi imkanlarım ile bakkal dükkanımı açtım. 5 yıldır çalıştırıyorum. Ekinhisarlı gurbetçiler tarafından Ramazan ayında gelen yardımları dükkanımda dağıtıyorum. Veresiye defterini de sildiler. Yalnızca sigara borçlarını sildirmediler. Bunu her sene yapıyorlar. Sadece sigara borçlarını kabul etmiyorlar. Aklıma gelmeyen insanlardan buraya yardım geliyor. Bende kendi çapımda bakkalımda yardım yapmaya çalışıyorum ve bir sloganım var, 'imkanın var ise ver, ihtiyacın var ise al.' Bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Bazen ihtiyaç sahiplerine teslimat sırasında video çekiyorum yüzlerini göstermeden ve rencide etmeden, gurbetçilerimize gönderiyorum verdikleri hayırların nereye gittiğini görmeleri için. Amacımız kimseyi rencide etmek değil” dedi.

Borçların yanı sıra mahallede bulunan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapılması için de bakkala bir miktar para gönderen hayırseverler, mahalledeki ihtiyaç sahiplerini sevindirdi.

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