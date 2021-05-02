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Bakan Kasapoğlu: “Türkiye'nin en donanımlı spor lisesini Afyonkarahisar’a yapacağız” “Sadece yerel ölçekte değil, tüm dünyaya ay yıldızı dalgalandıracak İstiklal marşını dinletecek sporcuları, şampiyonları yetiştireceğiz” “Afyonkarahisar spor alanında hedef kentlerden birisi olacak”

İHA

Bakan Kasapoğlu: “Türkiye'nin en donanımlı spor lisesini Afyonkarahisar’a yapacağız” “Sadece yerel ölçekte değil, tüm dünyaya ay yıldızı dalgalandıracak İstiklal marşını dinletecek sporcuları, şampiyonları yetiştireceğiz” “Afyonkarahisar spor alanında hedef kentlerden birisi olacak”

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Afyonkarahisar’ın spor alanında hedef kentlerden birisi olacağını kaydederek, “Türkiye'nin en donanımlı spor lisesini yine buraya el birliği ile inşa edeceğiz. Önümüzdeki günlerde inşallah inşaatı başlayacak. Bu lisede sadece yerel ölçekte değil, tüm dünyaya ay yıldızı dalgalandıracak İstiklal marşını dinletecek sporcuları, şampiyonları yetiştireceğiz” dedi.
Bakan Kasapoğlu, programı kapsamında geldiği Afyonkarahisar’da, Kocatepe Spor Kompleksi’ni ziyaret etti. Vali Gökmen Çiçek ile AK Partili milletvekillerin Bakan Kasapoğlu’na programında eşlik etti. Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, bakanlığın Afyonkarahisar ile birlikte yurt genelinde gerçekleştirdiği yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin dinamik ve hızlı şekilde gelişen bir ülke olduğunu kaydeden Bakan Kasapoğlu, bu yüzden bu çıtayı her geçen gün yukarıya doğru taşıma gayretinde olduklarını dile getirdi. Türkiye’nin 2023, 2053, 2071 vizyonu, hedefleri olduğunu anımsatan Bakan Kasapoğlu, "Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, ülkemizin her alandaki dönüşümü, sağlığı, ekonomisi, alt yapısı, eğitimi ve tabi ki gençliği ve sporu vazgeçilmezlerimiz arasında. Bu çerçevede bugün ciddi bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. Hem Afyonkarahisar merkezi, hem ilçeler, hem köyler adına futbolu, basketbolu, voleybolu, tenisi, yüzmesi pek çok branşı farklı bir şekilde güçlendirecek tesislerimizi konuştuk. Bunlarla ilgili lokasyonlarımızı konuştuk. Havuzlarıyla, salonlarıyla semt sahalarıyla pek çok alanda hizmet verecek futbolu, basketbolu, voleybolu ve bununla birlikte gençlik merkezleriyle yeni bir dönemi başlatıyoruz Afyonkarahisar'da” dedi.

“Türkiye'nin en donanımlı spor lisesini yine buraya el birliği ile inşa edeceğiz”
Türkiye’nin en donanımlı spor lisesinin Afyonkarahisar’a yapılması için harekete geçildiğini belirten Bakan Kasapoğlu açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“Bulunduğumuz bölge spor kompleksi içerisinde stat, tenis kortları, salonlar var. Bunlarla entegre bir şekilde faaliyet gösterecek Türkiye'nin en donanımlı spor lisesini yine buraya el birliği ile inşa edeceğiz. Önümüzdeki günlerde inşallah inşaatı başlayacak. Bu lise sadece Afyonkarahisar'a değil, tüm bölgeye hitap edecek bir spor lisesi olacak. Bununla birlikte sporcularıyla sadece yerel ölçekte değil, tüm dünyaya ay yıldızı dalgalandıracak İstiklal marşını dinletecek sporcuları, şampiyonları inşallah Afyonkarahisar ve ilçelerden yetiştireceğiz.”

“Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi tüm Türkiye'de hızlı bir şekilde devam ediyor”
Açıklamasında Afyonkarahisar’ın spor alanındaki hedeflerine de değinen ve yapılacak yatırımlar ile kenti spor alanında adeta hedef kentlerden birisi olacağını da sözlerine ekleyen Bakan Kasapoğlu, “Sultandağı’na inşa edeceğimiz gençlik kampımız var bilindiği gibi. Burada yine ülkemizin dört bir tarafından gelecek gençlerimiz ile burada bir kardeşlik iklimini hep birlikte sağlamış olacağız. Hem spor turizmi hem sporcular açısından hem de yarının donanımlı gençleri açısından ülkemiz, güçlü yarınlar için bizlere ayrı heyecan verecek. Tabii havuzlarımız konusu, ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi tüm Türkiye'de hızlı bir şekilde devam ediyor. Pandemiye rağmen hamd olsun hedeflerimize ulaştık. İnşallah bu kısıtlamanın ardından orada da yeni bir atılımı gerçekleştireceğiz.
Ekstrem, su ve kış sporlarıyla her alanda inşallah Afyonkarahisar bir spor destinasyonu (hedef) olacak tüm dünyanın bildiği bir marka destinasyonu olacak bunu da el birliği ile sağlayacağız” diye konuştu.

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