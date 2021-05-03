Zorlu Enerji’nin Afyonkarahisar Ofisi taşındı

Zorlu Enerji, elektrik perakende satış faaliyetlerini üstlendiği Afyonkarahisar’daki ofisini Atatürk Caddesi’ne taşıdığını duyurdu. Yenilenen ofisin, Covid19 pandemisine yönelik tüm önlemler dikkate alınarak tasarlandığı belirtildi.



Türkiye’de yerli ve yenilenebilir enerji alanındaki öncü şirketlerinden biri olan Zorlu Enerji, elektrik perakende satış faaliyetlerini üstlendiği Afyonkarahisar’daki ofisini Atatürk Caddesi’ne taşıyarak 690 metrekarelik daha geniş bir alanda hizmet vermeye başladığını açıkladı.



Verilen bilgiye göre enerji şirketi, yeni ofisiyle metal dedektör sisteminden sıra takip ekranlarına, engelli tuvaletinden bebek bakım odasına kadar birçok yeniliğe ev sahipliği yaparken, koronavirüs salgınına yönelik önlemleri de artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda bankoları solid paravan ile kaplayan şirket, çalışma alanlarında sosyal mesafeyi koruyabilmek adına da gerekli düzenlemeleri yaptı.



Müşteri memnuniyeti odaklı yeni ofis

Yeni ofisinde müşteri memnuniyetine odaklandığı belirtilen şirketin; metal dedektör, sıra takip ekranları, bekleme alanları, engelli tuvaleti gibi uygulamalarla işlemlerin daha rahat bir ortamda gerçekleşmesini sağladığı bildirildi. Anket butonu uygulamasıyla müşteri memnuniyetini sürekli takip eden şirketin, geribildirimler doğrultusunda hizmet kalitesini artırmaya devam ettiği belirtildi.



Yeni ofiste koronavirüs önlemleri artırıldı

Şirketin yenilenen Afyonkarahisar Ofisi’nin, müşteri memnuniyetini bir üst seviyeye taşıdığı, koronavirüs salgınına karşı önlemlerini de artırdığı vurgulandı. İçeriye alınan müşterilerin ateş ölçümleri yapıldığı, çalışma alanlarına; çalışanlar ile müşteriler arasındaki sosyal mesafeyi korumak amacıyla düzenleme yapıldığı ve bankoların solid paravanla kaplandığı kaydedildi.

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