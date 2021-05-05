Jeotermal serada yılda 300 bin meyve fidanı üretiliyor Sandıklı’da üretilen fidanların 150 bin adedi ihraç ediliyor Meyve fidanı üretiminden ekonomiye ciddi bir destek sağlanıyor

Türkiye'nin önemli jeotermal ısıtmalı örtü altı tüplü fidan üretim merkezlerinden Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yılda yaklaşık 300 bin meyve fidanı üretimi gerçekleştiriliyor. Üretilen fidanların 150 bin adeti Azerbaycan, Kırgızıstan ve Özbekistan gibi ülkelere gönderilirken geri kalan 150 bini ise yurt içi piyasa satılıyor.

10 bin 680 metrekarelik kapalı alana sahip teknolojik serada müşterinin talebi üzerine meyve fidanları yetiştirdiklerini belirten işletme sorumlusu İbrahim Sarıkaynak, "Seramız teknolojik bir seradır ve tamamen jeotermal enerji ile ısıtılıyor. Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere tüm çiftçilerimize hizmet veriyoruz. Genel olarak meyve fidanı üretimi yapıyoruz. Birçok çeşit bünyemizde mevcut. Biz 1 yıl öncesinden sipariş alırız. Talep ve istek üzerine de meyve fidanının üretimini yapıyoruz. Fidanlarımız şuan hazırlanıyor ve nisanmayıs ayı aralığında yurtdışına sevkiyatı başlıyor. Geçen yıl revaçta olan şeftali ve nektarin bu yılda yoğun talep görüyor. Tesisimizde hazırladığımız fidanlar özenle paketlenerek yola çıkıyor” dedi.



“Sandıklı Türkiye’nin en çok güneş gören bölgelerinden birisi”

Fidan üretim aşamasını anlatan Sarıkaynak, fidan üretiminin her yıl mayıs ayında başladığını ve eylül ayı döneminde de aşılamaların yapıldığını kaydetti. Sarıkaynak üretimin sonraki aşamalarını ise şöyle anlattı:

“Aşılama sonrası tutan fidanlarda uyku dönemi başlayarak şubat ayına kadar fidanlarımız uykuda olur. Şubatın 20’sinden sonra bitkiler tekrar uyanarak, kültürel işlemleri başlar. Koltuk altı temizliği, bambulaması, sabitlemesi yapılarak Nisan ayının başına kadar devam eder ve daha sonra mayıs ayında tekrar sevkiyatlarımız başlar” dedi.

Sandıklı ilçesinin Türkiye’nin en çok güneş gören bölgelerinden birisi olduğunun da altını çizen Sarıkaynak, bölgede bulunan jeotermal enerji ile de kışın ısınma probleminin olmadığını ve fidan üretimi için oldukça uygun bir bölge olduğunu ifade etti.

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