Dinar’da 'Karayolları Trafik Haftası’ kutlama etkinlikleri

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından ‘Karayolları Trafik Haftası’ kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler yapılırken, etkinliklerde sürücü ve yayalara trafik kurallarına uyulması konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Kutlama etkinlikleri kapsamında Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Dinar İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri ‘Annem Hep Yanımda Kemerim Hep Aklımda’ temalı konuyu işleyerek hem Anneler Günü’nü kutladı hem de güvenli trafik için sürücü ve yaralara neler yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirme yapıldı. Polis ve jandarma ekipleri, Trafik Haftası’nda şehir merkezinde bulunan bazı caddelerde uygulama yaparak araç sürücülerine emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarılarda bulundu. Emniyet kemerinin hayat kurtarıcı bir güvenlik önlemi olduğunu da hatırlatan güvenlik güçleri, "Anneler bizleri hep korudular, biz de kendimizi koruyalım. Kemerimizi unutmayalım. Tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun’ mesajı verdiler. Ekipler ayrıca durdurdukları araçların kadın olan sürücülerinin de Anneler Günü’nü kutladı.

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