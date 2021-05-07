Dr. Korkmaz’dan ‘Talasemi’ açıklaması

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz, Türkiye dahil bütün Akdeniz ülkelerinde önemli bir halk sağlığı sorunu olan ‘Talasemi’nin, kalıtımla geçen, önlenebilir bir kan hastalığı olduğunu kaydederek, “Tedavi maliyeti yüksek ve yıpratıcı hastalık olmasına karşın, korunma ucuz ve kolaydır” dedi.

Korkmaz, Telasemi’nin taşıyıcı tip, hasta tip ve hafif hastalık olacak şekilde 3 şekilde görüldüğümü ifade etti. Hastalık konusunda akraba evliliklerine dikkat çeken Korkmaz, “Türkiye’de akraba evliliklerinin fazla olması ve akraba evliliklerinin yüzde 70’ inin birinci derece akrabalar arasında yapılmakta. Evlilik öncesi tarama testleri ile yeni hasta doğumunun engellenebilmesi ve koruyucu hekimlik hizmetleri ile diğer ülkelerde kat edilen mesafeler göz önüne alınarak hemoglobinopati kontrol programı başlatılmıştır. Hemoglobinopatiler konusunda eğitim hizmetinin yanı sıra, taşıyıcı ve toplum taraması, evlilik öncesi çiftlere tarama ve genetik rehberlik hizmetleri verilmektedir. Müdürlüğümüz tüm bu hizmetleri ücretsiz olarak sağlamaktadır. Çalışmalarımızın nihai amacı çocuklarımızın sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmelerini sağlamaktır. Talasemi evliliğe engel değildir.

Talasemi taşıyıcılığı, bir hastalık değildir ve hastalığa dönüşmez. Talasemi bulaşıcı bir hastalık değildir.

Evlenecek çiftlerin bu testi yaptırmaları Sağlık Bakanlığımızın hemoglobinopati tarama programı çerçevesinde zorunludur. Hem kendinizin hem de çocuklarınızın Talasemi taramasını ücretsiz olarak yaptırabilirsiniz; sağlıklı iseniz hastalara destek olmak için kan bağışında bulunabilirsiniz” dedi.

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