Şuhut'ta Trafik Haftası yapılan uygulamalarla kutlandı Kısıtlamadan muaf sürücülerin ile beraberindeki yolculara trafik kurallarını hatırlatarak kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 17 Mayıs Karayolu Trafik Haftası kapsamında sürücülere yönelik bilgilendirme ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Trafik Haftası kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan ve görevli olan sürücülerin ile beraberindeki yolcuları trafik kurallarını hatırlatarak kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Trafik Haftası kapsamında hazırlanan broşür ve afişlerin de sürücülere dağıtıldığı uygulamalarda, insan kaynaklı oluşan kazaların önlenmesi ve kamuoyunun bilinçlenmesi amacıyla vatandaşlara bilgi verildi. Bazı sürücülerin ise uygulamalarda trafik ekiplerinin kendilerini görmesinin ardından yön değiştirerek kaçtıkları görüldü.

Uygulamalarda seyir halindeyken durdurularak denetime tâbi tutulan Ramazan Gökhan Akkoç, konu ile ilgili açıklamalarında, "Trafik mensuplarına teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı ve kazalara sebebiyet vermemeleri için denetimleri sürüyor. Yani memnunuz trafik mensuplarından. Trafik kurallarına uyalım, emniyet kemerimizi bağlayalım, maskelerimizi takalım. Alkol almayalım, alkollü araca binmeyelim karşıdaki insanlara zarar vermeyelim" sözlerine yer verdi.

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