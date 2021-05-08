Bahis kuponu satan şebekeye operasyon: 6 gözaltı Sosyal medyadan bahis kuponu satma vaadiyle 15 kişiyi 70 bin TL dolandırdılar

Afyonkarahisar merkezli 3 kentte sosyal medya üzerinden bahis kuponu satan şebekeye yönelik gerçekleştirilen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 8 kişiden 6’sı yakalandı. Şahısların ilk belirlemelere göre, aynı yöntemle 15 kişiyi 70 bin TL dolandırdıkları öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri sosyal medya üzerinden yasa dışı "bahis kuponu" kazandırma vaadiyle vatandaşı dolandırdıkları öne sürülen şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde 8 kişinin sosyal medya üzerinden açtıkları sahte hesaplar ile bahis kuponu sattıkları ve bu yöntemle 15 kişiden 70 bin 564 TL aldıklarını tespit etti. Ardından harekete geçen ekipler, Afyonkarahisar ile birlikte Ankara ve Bursa'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında haklarında yakalama kararı bulunan 8 kişiden 6’sı gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ederken, gözaltındaki şahısların emniyetteki işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi.

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