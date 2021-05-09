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Üniversite öğrencisi genç kızın 4 yıldır bitmeyen kabusu Saplantılı aşık, üniversite öğrencisi genç kızın hayatını escort hesapları ile karartmaya çalışıyor 19 yaşındaki genç kız, 4 yıldır ne yaptıysa ‘ruh hastası’ dediği saplantılı aşıktan kurtulamadı

İHA

Üniversite öğrencisi genç kızın 4 yıldır bitmeyen kabusu Saplantılı aşık, üniversite öğrencisi genç kızın hayatını escort hesapları ile karartmaya çalışıyor 19 yaşındaki genç kız, 4 yıldır ne yaptıysa ‘ruh hastası’ dediği saplantılı aşıktan kurtulamadı

19 yaşındaki Buse Dönmez'in hayatı tanımamasına rağmen kendisine aşık olan 17 yaşındaki Azad E. nedeniyle adeta kabusa döndü. Aldığı tehdit ve taciz mesajlarından dolayı sosyal medya kullanamayan, hatta evden bile çıkmayan genç kızın adına saplantılı aşık son olarak escort hesapları açtı. Olayın ardından genç kız soluğu savcılıkta alarak yardım istedi.
Afyon Kocatepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretmenlik Bölümü öğrencisi 19 yaşındaki Buse Dönmez’in hayatı 4 yıl önce memleketi Kütahya’da spor lisesinde okurken hiç tanımadığı ve ismini bile bilmediği Azad E. (17) nedeniyle adeta kabusa döndü. 15 yaşındayken ismini bile çok sonra öğrendiği Azad E. tarafından takip edilmeye başlanan Dönmez, aradan geçen 4 yıla rağmen hala takip edilmeye devam ediliyor. Yaşanan akıl almaz olaylar zincirinin yaklaşık 4 yıldır sürdüğünü ve korku içerisinde yaşamaya devam ettiklerini ifade eden Dönmez’in annesi Semra Dönmez, emniyetin her şeyi yapmasına rağmen Azad E.’den bir türlü kurtulamadıklarını ifade etti. Anne Dönmez, “Ben sürecin 2 yılına şahidim. 4 yıl önce başlamış kızıma olan tehditleri. Kızım sosyal medyasını açtığında tehditleri devam ediyor. Sürekli tehdit ve taciz mesajları atıyor. Geceleri escort hesapları açıyor. Kızım adına sahte hesaplar açıp, onun resimlerini paylaşıyor” dedi.

“Emniyet ve Adalet Bakanlığı herkes üzerine düşeni yaptı”
Anne Dönmez, polisin sürekli bu şahsın peşinde gezdiğini dile getirerek şunları söyledi:
“Psikolojimiz bozuldu ve çok kötü bir süreç geçiriyoruz, uyku uyuyamıyoruz. Tanımadığımız bir insanın bizim hayatımızı zindan etmesini istemiyoruz. Buna bir çare bulunmasını istiyoruz. Emniyet ve Adalet Bakanlığı başta olmak üzere herkes üzerine düşen görevi yaptı, elinden gelenin fazlasını yaptı. Devlet şimdi işini gücünü bıraktı, polis ve memur saplantılı bir ruh hastasının peşinde geziyor. Artık yakamızdan düşsün istiyorum.”

“Umut vermediğim saplantılı, ruh hastası biri tarafından rahatsız ediliyorum”
4 yıldır sürekli takip ve taciz edildiği için kabus dolu bir hayat yaşayan 19 yaşındaki Buse Dönmez ise Azad E.’nin kendisini Türkiye gündemini sarsan kadın cinayetleri ile tehdit ettiğini kaydetti. Şahsın kendisini otobüs durağında gördüğünü ve o zamandan sonra da kendisine platonik bir aşk beslemeye başladığını belirten Dönmez, “4 yıl önce tanımadığım ve görmediğim, sesini dahi duymadığım, kendisi ile irtibata geçip umut vermediğim saplantılı, ruh hastası biri tarafından rahatsız ediliyorum. Sadece rahatsız değil tehdit, taciz ve hakaret mesajları alıyorum. Kendisi beni durakta görmüş, daha sonra maçlarıma gelmiş ve beni izlemiş. Benimle aynı otobüse binerek beni izlemiş. Biz bu şahısla ilgili şikayetçi olduk, İl Emniyet Müdürlüğü elinden gelenin fazlasını yaptı ama kendisi üzerine düşen görevi yapmadı. Şahıs halen bana tehdit mesajları atıyor, cinayet videoları gönderiyor. Emine Bulut’un boğazının kesildiği videolar ile Münevver Karabulut cinayetinin videolarından bahsediyor” diye konuştu.

"Benim ailem ve kuzenlerim hepimiz çok zor durumdayız"
Azad E.’nin kendisi adına escort hesapları açtığını, bunun ardından bir kez daha savcılığa giderek şikayetçi olduğunu söyleyen Dönmez, “Benim adıma açılan escort hesapları ve benim fotoğraflarımı kullanarak sosyal medya hesapları açıyor, ‘senin etini parçalayacağım, seni lime lime edeceğim’ şeklinde çok kötü tehditleri var. Sadece ben değil benim arkadaşlarım da bu tehditlere maruz kalıyor. Benim ailem ve kuzenlerim hepimiz çok zor durumdayız. Bir süredir sosyal medya kullanamıyoruz ama bu şekilde olmaz” dedi.

"Saplantılı aşık escort hesapları ile iğrenç bir tuzak hazırladı"
Azad E.’nin bazı escort hesaplarına ulaşarak fotoğraflarını paylaşmasını istediğini ve kendisi adına da jimnastik yaparkenki fotoğraf ve videolarından oluşan farklı escort hesapları açtığını öne süren Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Biz üzerimize düşen görevi yapıyoruz, umarım o şahsın ailesi de üstüne düşen görevi yapar. Biz fazlası ile sustuk, gerçekten onlar da yapsınlar istiyoruz artık. Bir escort hesabı bana ulaştı, benim ismimi bu hesaba atarak paylaşmasını istemiş. Bu hesabın sahibi de bana ulaştı ve bana ‘Ben böyle bir içerik paylaşıyor olabilirim ama hiçbir kadını da suçlayamam, elinizde kanıt olarak bulunsun’ diyerek bana o şahsın attığı mesajları yolladı, yani iyi niyeti ile bunu bana söyledi. Escort hesabını ayrı açtığında benim kendi jimnastik fotoğraflarım, videolarım vardı. Ama ulaştığı escort hesabında başka insanların fotoğrafları vardı ve benim de fotoğraflarımın paylaşılmasını istiyordu. Bu konuyla ilgili de şikayetçi olduk ama psikolojisi bozuk diye adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.”

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