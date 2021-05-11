İsrail’in Mescid-i Aksa’daki saldırılarına Afyonkarahisar’dan tepki

İsrail'in Doğu Kudüs'teki Mescidi Aksa’da Filistinlilere yönelik saldırıları ve Filistinlilerin Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden zorla çıkarılması, Afyonkarahisar'da protesto edildi.

Afyonkarahisar Platformu öncülüğünde çok sayıda sivil toplum kuruluşu mensupları sosyal mesafe kuralına uyarak kent meydanında toplandı. Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları taşıyan protestocular, "Katil İsrail Filistin'den defol", "Dişe diş, kana kan, intikam intikam", "Kudüs'e selam, direnişe devam", "Mescidi Aksa onurumuzdur" sloganları attı.

Afyonkarahisar STK Platformu adına açıklamada bulunan Ahmet Ertürk, Filistin’in her geçen gün Siyonist İsrail’in saldırılarıyla karşı karşıya kaldığını dile getirerek, “Tüm dünya İsrail katliamlarına gözünü yummuş durumda. Uluslararası hukuku çiğneyerek insanlık onurunu ayaklar altına alan İsrail’e karşı verilen mücadelemiz Kudüs özgür oluncaya kadar devam edecektir. Hatırlatmak isteriz ki İsrail’in işlemiş olduğu suçlar bitmek bilmiyor. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından alınan tüm uluslararası kararlara rağmen işgalci İsrail hukuku tanımıyor, saldırmaya ve işgale devam ediyor. Terör örgütü İsrail’in Mescidi Aksa’ya yapmış olduğu haince saldırıları kınıyor ve lanetliyoruz. Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu, verdikleri diriliş mücadelesinde onlarla birlikte saf tuttuğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz” diye konuştu.

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