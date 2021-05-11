İsrail’in Mescid-i Aksa’daki saldırılarına Afyonkarahisar’dan tepki

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İsrail’in Mescid-i Aksa’daki saldırılarına Afyonkarahisar’dan tepki

İHA

İsrail’in Mescid-i Aksa’daki saldırılarına Afyonkarahisar’dan tepki

İsrail'in Doğu Kudüs'teki Mescidi Aksa’da Filistinlilere yönelik saldırıları ve Filistinlilerin Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden zorla çıkarılması, Afyonkarahisar'da protesto edildi.
Afyonkarahisar Platformu öncülüğünde çok sayıda sivil toplum kuruluşu mensupları sosyal mesafe kuralına uyarak kent meydanında toplandı. Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları taşıyan protestocular, "Katil İsrail Filistin'den defol", "Dişe diş, kana kan, intikam intikam", "Kudüs'e selam, direnişe devam", "Mescidi Aksa onurumuzdur" sloganları attı.
Afyonkarahisar STK Platformu adına açıklamada bulunan Ahmet Ertürk, Filistin’in her geçen gün Siyonist İsrail’in saldırılarıyla karşı karşıya kaldığını dile getirerek, “Tüm dünya İsrail katliamlarına gözünü yummuş durumda. Uluslararası hukuku çiğneyerek insanlık onurunu ayaklar altına alan İsrail’e karşı verilen mücadelemiz Kudüs özgür oluncaya kadar devam edecektir. Hatırlatmak isteriz ki İsrail’in işlemiş olduğu suçlar bitmek bilmiyor. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından alınan tüm uluslararası kararlara rağmen işgalci İsrail hukuku tanımıyor, saldırmaya ve işgale devam ediyor. Terör örgütü İsrail’in Mescidi Aksa’ya yapmış olduğu haince saldırıları kınıyor ve lanetliyoruz. Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu, verdikleri diriliş mücadelesinde onlarla birlikte saf tuttuğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Misli.com 3. Lig Play-Off: Belediye Kütahyaspor: 2 - İskenderun: 3
YEREL HABERLER Misli.com 3. Lig Play-Off: Belediye Kütahyaspor: 2 - ...
Oğlunu suça bulaştırdı diye çete liderine ateş püskürdü Adliyeye çıkarılan şahsın annesi, çete liderine böyle tepki gösterdi Sosyal medya üzerinden vatandaşları dolandıran şebekeye yapılan operasyonda 6 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Oğlunu suça bulaştırdı diye çete liderine ateş ...
İscehisar’ın yeşil alanları güzelleşiyor
YEREL HABERLER İscehisar’ın yeşil alanları güzelleşiyor
Vali Çiçek huzurevinde kalan anneler ile şehit annelerini unutmadı
YEREL HABERLER Vali Çiçek huzurevinde kalan anneler ile şehit ...
Eski Bakan Akcan’ın acı günü
YEREL HABERLER Eski Bakan Akcan’ın acı günü
Arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Baba, oğlunu öldüren şahsı kendi silahı ile öldürdü Yolda karşılaşan husumetli aile bir birlerine tabanca ve sopa ile saldırdı
YEREL HABERLER Arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 2 kişi öldü, 1 ...
Vali Çiçek: “Engelli insanlarımızı toplumun ayrılmaz bir parçası haline getirmeliyiz”
YEREL HABERLER Vali Çiçek: “Engelli insanlarımızı toplumun ayrılmaz ...
Polis memurları devriye sırasında buldukları yavru köpeği sahiplendi
YEREL HABERLER Polis memurları devriye sırasında buldukları yavru ...
Üniversite öğrencisi genç kızın 4 yıldır bitmeyen kabusu Saplantılı aşık, üniversite öğrencisi genç kızın hayatını escort hesapları ile karartmaya çalışıyor 19 yaşındaki genç kız, 4 yıldır ne yaptıysa ‘ruh hastası’ dediği saplantılı aşıktan kurtulamadı
YEREL HABERLER Üniversite öğrencisi genç kızın 4 yıldır bitmeyen ...
Firmaları arama motorlarında üst seviyeye çıkarma yalanı ile dolandırdılar Jandarmadan dolandırıcılık yapan suç örgütüne operasyon: 11 tutuklu
YEREL HABERLER Firmaları arama motorlarında üst seviyeye çıkarma ...
Afyonkarahisar'da Kadir Gecesi eda edildi
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da Kadir Gecesi eda edildi