Başkan Çöl: “Engelli kardeşlerimize sahip çıkıp, sorunlarını çözmeliyiz”

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, 1016 Mayıs ‘Engelliler Haftası’ münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Çöl mesajında, Türkiye nüfusun yüzde 12’sinin engelli bireylerden oluştuğuna dikkat çektiğinde mesajında, “Bu rakamı göz önüne aldığımızda engelli kardeşlerimizin sosyal yaşantıda ne kadar aktif bir rol oynadıkları bir kere daha anlaşılmaktadır. Engelli vatandaşlarımıza sahip çıkmak, onların sorunlarına çözüm üretmek, hayatlarını kolaylaştırıcı tedbirler almak bizlerin sorumluluğundadır. Sandıklı Belediyesi olarak yaptığımız birçok hizmeti sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde engelli kardeşlerimiz başta olmak üzere düzenlemekte, engelli bakım merkezimiz olmak üzere kendilerine daha güzel bir yaşantı sağlayabilmek için çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Engellilik, sadece engelli bireyler ve ailelerinin maruz kaldığı bir sorun olmaktan ziyade sosyal boyutlarıyla her birimizi yakından ilgilendiren toplumsal bir olgudur. Zira toplumdaki her birey hayatın akışı içerisinde birer engelli adayıdır. Bizler bu anlayışla engelli vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmek, ilçemizdeki tüm hizmet ve haklardan eşit bir biçimde yararlanmalarını sağlamak, en önemli sorumluluklarımızın başında gelmektedir. Bu düşüncelerle toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olan engelli bireylerimiz ile ilgili farkındalığın 1016 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftasında daha da artması temenni ederim” ifadelerine yer verdi.

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