Sosyal mesafeli bayram namazı

Tüm yurtta olduğu gibi Afyonkarahisar’da da Ramazanı Şerif!in sona ermesinin ardından Korona virüs (Covid19)’un gölgesinde bayram namazı kılındı.

Türkiye genelinde tam kapanma süreciyle idrak edilen Ramazan ayının ardından tüm camilerde bu sabah bayram namazı kılındı. Sosyal mesafe kuralları gereği her bir cemaat arasında birer metre mesafe bırakılarak oluşturulan saf düzeni ile bayram namazının kılındığı Afyonkarahisar’da vatandaşların kurallara uyduğu gözlendi. Cami girişlerine dezenfektanlarında bırakıldığı bayram sabahı ilk olarak bayram namazı ve ardından da hutbe okunduktan sonra eller semaya açılarak dualar edildi.

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