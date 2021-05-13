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Bayramın gelmesi en çok onlar sevindi Ellerinde poşetler ile bir bayram geleneğini yaşatıp, şeker topladılar

İHA

Bayramın gelmesi en çok onlar sevindi Ellerinde poşetler ile bir bayram geleneğini yaşatıp, şeker topladılar

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde uzun yıllardır süren gelenek bu yıl da devam ederken, sokak aralarında bir araya gelen minikler ellerinde poşetler ile şeker toplamaya çıktı.
Mahalle aralarında şeker toplayan Şuhut'lu onlarca minik çocuk ellerinde poşetlerle sıralanırken, namazdan çıkan vatandaşlar ise çocuklara şeker vererek sevindirdi. 10 yaşındaki Nisanur Oruç ve arkadaşları bayramın gelmesinden dolayı duydukları memnuniyeti ifade etti. Bayramın kendileri için çok büyük bir sevinç olduğunu dile getiren Oruç, “Burada 30 yıldır gelenek haline gelen çocukların burada toplanıp büyüklerimizin kabir ziyaretini yaptıktan sonra gelip burada çocukları sevindirmesi çikolata dağıtması gelenek haline gelmiştir. Çocuklarımızı sevindiler ek dualarını alıyorlar. 30 yıldır yapılıyor bu gelenek. Kandil günlerinde Regaip, Kadir Gecesi ve Arefe günlerinde sürdürülüyor bu gelenek" dedi.
Çocuklar ellerinde ki poşetleri doldurduktan sonra evlerine geri gitti.

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