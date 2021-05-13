Eber Gölü’nde yangın Gölde suların çekildiği alanda kamışlar alev alev yanmaya başladı

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Türkiye’nin en büyük göllerinden olan Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesindeki Eber Gölü’nde yine yangın çıktı. Gölün sularının çekildiği alanlarındaki kamışların alev aldığı yangın devam ediyor.

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi sınırları içinde kalan Eber Gölü’nün sularının çekildiği kısımda yine yangın çıktı. Derekarabağ köyü yolağından Çay yolağına doğru olan kısımda başlayan yangında sazlıklar alev alev yanıyor. Çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye Bolvadin Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Gölde geçtiğimiz aralık ve ocak aylarında çıkan yangınlarda yüzlerce dekar alan zarar görmüştü.

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