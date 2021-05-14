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Frig Vadisi'nin Türkiye'nin 2. Kapadokyası olması için gerekli adım atıldı 5 bin yıllık tarih balonlarla havadan izlenecek 5 bin yıllık tarihi Frig Vadisi baharı balon uçuşları ile karşılayacak Vadide balon uçuşları için firmalar ile gerekli anlaşmalar yapıldı

İHA

Frig Vadisi'nin Türkiye'nin 2. Kapadokyası olması için gerekli adım atıldı 5 bin yıllık tarih balonlarla havadan izlenecek 5 bin yıllık tarihi Frig Vadisi baharı balon uçuşları ile karşılayacak Vadide balon uçuşları için firmalar ile gerekli anlaşmalar yapıldı

5 bin yıllık tarihi ile Türkiye’nin en önemli tarihi değerleri arasında yer alan Frig Vadisi’nin Afyonkarahisar sınırları içerisinde kalan bölgede balon uçuşları için firmalar ile gerekli anlaşmalar yapılırken, vadide önümüzdeki günlerde Kapadokya’daki gibi uçuşların yapılması planlanıyor.
Afyonkarahisar ile birlikte Kütahya ve Eskişehir sınırları arasında yer alan Frig Vadisi, baharı balon uçuşları ile karşılamaya hazırlanıyor. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek’in talimatlarıyla İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünde başlatılan ‘Frigya Açık Hava Müzesi ve Karşılama Merkezi ve Sokak Sağlıklaştırma’ projeleri tüm hızıyla devam ediyor. Frig Vadisi´nin kalbi olarak nitelendirilen Ayazini köyünde, devam eden projelerin tamamlanmasıyla yakın zamanda önemli bir turizm destinasyonu olması bekleniyor. Frigya'nın en önemli kaya yerleşimleri, oyma kaya mezarları, peribacaları, şapel, kilise ve Avdalaz Kalesi'nin bulunduğu Ayazini köyünde süren çalışmalara köy halkı da destek veriyor. Frig Vadisi’nin Afyonkarahisar sınırları içeresinde kalan kısmında yer alan Emre Gölü de sıcak hava balonları uçuşuna hazırlanıyor.

"Köylülerle beraber var gücümüzle çalışıyoruz"
Vali Gökmen Çiçek yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar’ın birçok özelliğiyle Türkiye’de ön plana çıktığını ifade ederek konuşmasına şöyle devam etti:
“Afyonkarahisar termalin, mermerin başkenti, Afyonkarahisar özellikle termal turizmde 27 bin yatak kapasitesiyle Türkiye’de çok önlerde yer alıyor. Bu özelliklerinin yanında gün yüzüne çıkmış olan ve 5 bin yıllık tarihi olan Frig medeniyetinin en güzel eserleri de Afyonkarahisar’da bulunuyor. İşte biz Frigya’nın kalbi diye ilan ettiğimiz, tanıttığımız ve tanıdığımız Ayazini köyünü tamamen ayağa kaldırmak için çalışıyoruz. Frig eserlerini ve aynı zamanda Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin eserlerinin kaynaştığı hem de mezarlıkların içerisinde bulunan Roma ve Hitit eserlerinin olduğu Ayazini köyünü ayağa kaldırmak için, turizm destinasyonu merkezi yapmak için var gücümüzle tüm köylülerle beraber çalışıyoruz.”

"Tur firmalarıyla anlaşmalarımızı yaptık"
İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesinde bulunan ve etrafında yine Frig eserlerinin bulunduğu Emre Gölü’ne de ayrı bir önem verdiklerine dikkat çeken Vali Çiçek, Kapadokya’daki gibi balon turizmini de bu bölgeye kazandırdıklarını ifade etti.
Öte yandan Vali Çiçek bölgeye atçılık ve binicilik merkezi de kazandırdıklarına dikkat çekerek, tüm Türkiye’yi baharda Afyonkarahisar’ı görmeye davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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