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7 yıl aradan sonra belediye başkanlığı için tekrar sandık başına gidiyorlar Dört gözle 6 Haziran’da yapılacak seçimi bekliyorlar Köyden beldeye dönen kasabada 6 aday belediye başkanlığı için yarışıyor

İHA

7 yıl aradan sonra belediye başkanlığı için tekrar sandık başına gidiyorlar Dört gözle 6 Haziran’da yapılacak seçimi bekliyorlar Köyden beldeye dönen kasabada 6 aday belediye başkanlığı için yarışıyor

Yasa kapsamından bundan 7 yıl önce köy olan Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesi, hukuk mücadelesini kazanarak tekrar belde olmaya hak kazandı. Beldede 6 Haziran’da yapılacak belediye başkanlığı seçimleri için 6 aday yarışıyor.
2014 yılında 6360 sayılı yasa kapsamında nüfusu 2 binden düşük olduğu gerekçesiyle kapatılan Güney Belediyesi, köy statüsüne çevrilmişti. Belde halkı kendilerine komşu Çalışlar Köyü ile referandum yaparak birleştiler. Nüfusu tekrar 2 binin üzerine çıkan Güney beldesi yargı sürecini de kazanarak şimdi 6 Haziran’da seçime gidiyor. Sayılı günlerin kaldığı ve dört gözle beklenen seçim için 6 aday yarışıyor.
Daha önce Güney beldesinin belediye Başkanı olan AK Parti adayı Erol Karabacak, 5 yıllık bir mücadelenin ardından tekrar beldeliği kazandıklarını belirterek, “2014 yılında Güney Belediyesi kapatılmadan önce biz hukuki süreci yürütebilmek için o dönemde belediye başkanıydım. 5 yıl mahkeme sürecini yürüterek davamızı kazandık tekrar Güney halkına belediyemizi kazandırdık” dedi

"Yarım kalan işlerimiz var"
Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) belediye başkanlığına aday olan Faruk Özkan, Güney beldesinin yapılması gereken birçok işinin olduğunu belirterek beldesine hizmet etmek için aday olduğunu kaydetti.
Gelecek Partisi’nin ilk belediye başkan adayı olan Osman Aydepe de Güney’in tekrar beldeliğe kavuşmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, “7 yıldır beldemizde yapılması gereken işlerimiz var, yarım kalan işlerimiz var, yarım kalan işlerimiz var çalışmak ve mücadele etmek için İzmir’den buraya gelerek aday olduk” diye konuştu.

“Biz dört gözle 6 Haziran’ı bekliyoruz”
Beldenin köy statüsüne dönmesin ardından muhtar olarak hizmet veren Büyük Birlik Partisi’nin adayı Süleyman Çağlar ise yaşanan süreci şöyle anlattı:
“6360 sayılı yasa kapsamında nüfusu 2 binden düşük olduğu gerekçesiyle kapatılmıştı kapatıldı. Biz çevre köyümüz Çalışlar ile referandum yöntemiyle birleştik, onlar bize katılım sağladılar ve bu süreçten sonrada yargı süreci başladı. Yargı süreci 3 sene devam etti. Mahkeme belediyenin yeniden açılmasına karar verdi. Daha sonra bürokratik süreç başladı. O sürecide hep beraber burada bir platform oluşturarak; eski belediye başkanlarımızdan, muhtarlarımızdan, kalabamızın önde gelen insanlarından. O sürecide biz başarılı bir şekilde takip ettik ve sonuçlandı. Şimdi yine 6 Haziran’da seçimiz var yani güneyin bayramı var. Biz dört gözle 6 Haziran’ı bekliyoruz.”
Belde haklıda tekrar belediye tarafından yönetilmekten son derece mutlu olduklarını belirterek hizmetlerin devamlılığı ve yeni hizmetlerin gelmesi için bu kararın son derece yerinde olduğunu kaydettiler.

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